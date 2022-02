Sui Navigli a Milano c'è un problema di sicurezza

Risse, violenze, atti vandalici. Sui Navigli di Milano suona forte l'allarme sicurezza. A far scattare la campanella a palazzo Marino sono stati i consiglieri di Fratelli d'Italia, che questa settimana hanno presentato una domanda a risposta immediata che verosimilmente sarà discussa entro la prossima settimana.

Premesso che "la zona dei Navigli è da tempo teatro di illegalità e degrado, in particolare nel fine settimana" e considerato che "il Naviglio Pavese ed il Naviglio Grande sono simboli della nostra città ed il quartiere attorno ai due corsi d’acqua è ricco di attività commerciali" e preso atto che "nell’ultimo mese sono aumentati anche episodi di vandalismo con danni alle auto e alle vetrine di locali e ristoranti", gli esponenti di Fdi chiedono al sindaco Beppe Sala e all'assessore alla sicurezza, Marco Granelli, se siano a conoscenza "della delicata situazione evidenziata".

Ma non solo. Perché i consiglieri vorrebbero sapere dalla giunta come "intende affrontare e risolvere le problematiche presenti nel quartiere" e se sia "previsto un incremento delle telecamere di videosorveglianza e della presenza della polizia locale".

Che la situazione sui Navigli, come in ogni quartiere della movida, sia delicata è innegabile. Soprattutto nei weekend si verificano risse, rapine, raid delle baby gang o "semplici" atti di vandalismo che evidentemente contribuiscono a creare un clima di insicurezza percepita. "Il senso di impunità è dilagante nella nostra città, non solo in periferia ma anche in centro", la riflessione di Francesco Rocca, consigliere di Fratelli d'Italia e firmatario della domanda presentata a palazzo Marino.