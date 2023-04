Per la sicurezza di Milano servirebbero centinaia di poliziotti in più, ha detto Sala

A Milano servirebbero centinaia di forze dell'ordine in più per rendere più sicura la città. È quello che ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della commemorazione di Sergio Ramelli ai giardini di via Pinturicchio, commentando la violenza sessuale in Stazione Centrale.

"I controlli sono tecnicamente aumentati però fatti come ieri succedono ancora quindi il tema è che si deve aumentare ancora di più la presenza di uomini, di telecamere - ha detto parlando con i giornalisti -. È un lavoro che non finirà mai però non abbiamo abbandonato l'idea di un pieno recupero della sicurezza in Stazione Centrale. Per la sicurezza a Milano è difficile dire quanti uomini ci vorrebbero ma da quello che dice il prefetto qualche centinaia di uomini servirebbero".

Nel frattempo il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato che sarà a Milano il prossimo 10 maggio per fare un punto sulle azioni già avviate in città per garantire una maggiore sicurezza, con particolare riguardo all'area di piazza Duca d'Aosta. "In sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - ha detto il ministro - ci confronteremo sui risultati dei controlli interforze che sono in corso da gennaio e che proseguiranno anche nei prossimi mesi. Una analoga iniziativa farò la prossima settimana anche a Roma".