Il municipio del centro storico: "Proteggiamo con telecamere la loggia dei Mercanti"

Sono cinque le telecamere che verranno posizionate nel centro di Milano nel corso del 2022, nell'ambito di un potenziamento complessivo dei sistemi di video sorveglianza da tre milioni di euro, la maggior parte dei quali finanziato dal comune e, per 700 mila euro, dallo Stato italiano. In totale verranno installate 52 telecamere in tutta la città. Il consiglio di municipio 1 ha votato una delibera all'unanimità (con nove astenuti di centrodestra) per indicare ulteriori luoghi considerati critici o pericolosi, su richiesta dell'amministrazione centrale, in vista di un ulteriore programma di telecamere che potrebbero essere installate tra la fine del 2022 e il 2023.

I cinque luoghi già decisi, che verranno 'controllati' dall'occhio elettronico a partire da quest'anno, sono via Palestro (angolo piazza Cavour), via Palermo (angolo largo Treves), largo della Croetta, via Mascagni (angolo via Conservatorio) e via Mazzini (angolo via Falcone). Si tratta di località prescelte sulla base delle segnalazioni pervenute alla polizia locale, alle rappresentanze dei commercianti e alle forze dell'ordine da parte di comitati e cittadini.

Le ulteriori località indicate dal consiglio di municipio per un futuro programma d'installazione di telecamere sono la loggia dei Mercanti, via Fra' Pacioli, fia dei Fabbri, i giardini Guastalla, i giardini di via Cesariano, piazza Santissima Trinità (il tratto a fondo cieco), via Gian Giacomo Mora, piazza Sempione (lato parco), via Madonnina (angolo via Formentini), via Formentini (Basilica di San Carpoforo), ponte delle Gabelle (lato Cam), via Strehler e vicolo Fiori.

Loggia dei Mercanti sempre più pericolosa

La scelta si è basata sulla considerazione che alcuni giardini hanno scarsa visibilità e che alcune aree di recente sono state caratterizzate da fenomeni di 'mala movida', così come sulla necessità di proteggere aree monumentali: il pensiero va immediatamente alla loggia dei Mercanti, la cui percezione di sicurezza sta diminuendo nel tempo, con vari episodi di risse nel corso del 2021. Ed essendo un luogo dove si ricordano i morti della Resistenza, l'Anpi ha più volte chiesto al comune di Milano un intervento deciso per garantire la sicurezza dell'area.