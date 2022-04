Il protocollo sicurezza treni Milano - Lecco raccoglie nuove adesioni

Più sicurezza per i cittadini e per il personale delle ferrovie: l'obiettivo di fondo del protocollo 'stazioni sicure' è quello. Altre 10 amministrazioni comunali hanno aderito all'iniziativa, che si concentra sulla sicurezza della tratta ferroviaria Milano-Lecco, a bordo treno e nelle stazioni, attraverso il servizio delle polizie locali in sinergia con le forze dell'ordine.

L'adesione dei 10 Comuni lecchesi è contenuta in una delibera approvata nella giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato. Ad oggi sono in tutto 26 le amministrazioni che hanno aderito al protocollo siglato, nel 2021, tra Regione, Prefettura di Lecco e Trenord.

Questi i nuovi Comuni aderenti: Osnago, Oggiono, Valmadrera, Civate, Malgrate, Molteno, Rogeno, Cassago Brianza, Galbiate e Nibbiono. "Comuni che - spiega De Corato - insistono sulla linea ferroviaria Lecco-Molteno-Milano e che si aggiungono alle 16 amministrazioni comunali che già hanno sottoscritto il progetto".

"Proprio nei giorni scorsi - aggiunge l'assessore - sulla tratta Milano Lecco, si è verificata l'ennesima rapina. Due extracomunitari sono stati poi arrestati dalle Forze dell'ordine. L'episodio di criminalità mette in luce, ancora una volta, come i treni siano sempre più frequentemente luoghi poco sicuri e teatro di aggressioni, atti vandalici e, appunto, rapine".

"La sinergia tra Polizie locali e Forze dell'ordine - conclude l'assessore De Corato - è fondamentale per il controllo capillare del territorio, in particolare sui treni e nelle stazioni. Mi auguro, quindi, che la prefettura di Lecco sia un esempio a cui guardare e che il progetto possa essere replicato con le prefetture e i Comuni delle altre 11 province lombarde".