In hotel con 471 stecche di sigarette: arrestati

Avevano stipato 132 kg di sigarette di contrabbando in una stanza d'albergo e per loro sono scattate le manette. 5 persone sono state arrestate dalla polizia per contrabbando di tabacchi in concorso nella giornata di venerdì 24 giugno in via Vitruvio a Milano (zona Stazione Centrale); nei guai tre donne serbe e due egiziani. Il fatto è stato reso noto dalla questura con un comunicato.

I detective del commissariato Lambrate sono arrivati a loro "nel corso di un controllo volto alla prevenzione e repressione dei reati", fanno sapere da via Fatebenefratelli. Nel pomeriggio di venerdì è scattata la perquisizione della camera di via Vitruvio in cui alloggiavano dove sono state trovate 471 stecche di sigarette senza i bollini de monopolio.

Il tabacco è stato sequestrato mentre per i 5 sono scattate le manette.