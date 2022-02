L'aereo dei contrabbandieri di sigarette dal Congo a Malpensa

Maxi sequestro di sigarette di contrabbando a Malpensa da parte della guardia di finanza e dei funzionari dell'agenzia dogane e monopoli. E' il risultato di un controlllo sui voli considerati maggiormente a rischio. In particolare, le sigarette sono state sequestrate a diciassette passeggeri africani, quasi tutti residenti in Francia e in Belgio, in arrivo con un volo da Kinshasha (Repubblica democratica del Congo) via Addis Abeba (Etiopia).

Il sequestro ammonta a 617 stecche di sigarette, pari a oltre 123 chili di tabacchi. Per alcuni dei passeggeri è scattata la denuncia a piede libero poiché il quantitativo superava i dieci chili, mentre per gli altri la violazione comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa.