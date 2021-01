Malpensa, maxi sequestro di sigarette: intercettato il carico dalla Russia

Sulla carta erano tovaglie, o meglio: “biancheria da tavola”. Merce partita dalla Russia e destinata al mercato italiano ma in realtà negli scatoloni c’erano “solo” sigarette. Risultato? Maxi sequestro di tabacco. È successo all’aeroporto di Milano Malpensa nei giorni scorsi. Il fatto è stato reso noto dall’agenzia dei Monopoli con un comunicato.

I funzionari hanno scoperto il tabacco durante un controllo. All’interno degli scatoloni non sono state trovate tovaglie o tovaglioli ma solo centinaia di stecche di sigarette per un totale di oltre 460 pacchetti. Tutto il carico è stato sequestrato ma non è scattata alcuna denuncia: dall’agenzia fanno sapere che non è stato possibile identificare il nominativo indicato quale destinatario della spedizione.