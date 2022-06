Il trafficante di sigarette con 80 chili di tabacco nel bagagliaio

Il "segreto" nel bagagliaio. Un uomo di 33 anni, cittadino moldavo, è stato arrestato giovedì sera a Sesto San Giovanni dopo essere stato trovato in possesso di 80 chili di tabacco di contrabbando.

A bloccarlo sono stati i carabinieri, che verso le 20 hanno deciso di fermare la sua auto - una Opel Zafira con targa francese - per un normale controllo in via Vulcano. Insospettiti dall'atteggiamento del guidatore, i militari hanno deciso di perquisire il veicolo e dal bagagliaio sono saltate fuori 300 stecche di sigarette, tutte senza sigillo del monopolio dello Stato.

Le bionde sono quindi state "sequestrate, così come sono stati sequestrati i 1.170 euro che l'uomo aveva con sé. Il 33enne deve rispondere dell'accusa di contrabbando di tabacco lavorato estero.