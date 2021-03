I carabinieri controllano un'auto e scoprono una valigia con 500 pacchetti di sigarette di contrabbando

Il controllo è stato effettuato in viale Ca' Granda a Milano

Cinquecento pacchetti di sigarette di contrabbando nascosti in una valigia. A tanto ammonta il sequestro da parte dei carabinieri del radiomobile di Milano, effettuato venerdì pomeriggio alle quattro in viale Ca' Granda ai danni di tre egiziani ufficialmente senza lavoro e senza fissa dimora, tutti con precedenti per contrabbando.

I carabinieri hanno fermato l'auto su cui viaggiavano i tre, un 26enne, un 38enne e un 56enne. Costoro hanno tenuto un atteggiamento guardingo che ha insospettito i militari. Di qui un'attenta perquisizione che ha portato a trovare la valigia piena di pacchetti di sigarette, tutti di contrabbando in quanto non avevano il contrassegno dei monopoli di Stato previsto dalla legge.

La valigia era nel portabagagli dell'auto. I carabinieri del radiomobile hanno sequestrato le sigarette e denunciato i tre.