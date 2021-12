Nonna perde la borsa con i soldi per i nipoti, la ritrova un agente: "Una favola di Natale"

Un regalo di Natale inaspettato. E un po' in anticipo. Storia a lieto fine tra Milano e Sesto San Giovanni, che ha visto protagonisti una signora e un giovane poliziotto.

Domenica scorsa, stando a quanto raccontato dalla questura, l'agente, libero dal servizio, ha ritrovato a Milano una pochette con denaro contante, chiavi ed effetti personali. A casa dell'anziana - rintracciata proprio grazie ai documenti che aveva nella borsa - non c'era però nessuno e, grazie alle ricerche in banca dati, i poliziotti del commissariato di Sesto sono riusciti a rintracciare la figlia.

La donna ha spiegato agli agenti che la mamma era fuori regione e che si era accorta di aver perso tutto soltanto una volta arrivata a destinazione. All'interno della borsa, ha raccontato la signora, c'erano i soldi per i regali di Natale per i figli e per i nipoti.

La borsetta è chiaramente tornata nelle mani dell'anziana, che ha ringraziato tutti per quello che lei stessa ha definito "una favola di Natale".