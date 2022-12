Anche la figlia di Panzeri potrebbe essere consegnata al Belgio

Potrebbe essere consegnata alle autorità del Belgio anche l'avvocata Silvia Panzeri, figlia di Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato del Pd arrestato a Bruxelles per il presunto caso di corruzione da parte degli stati di Marocco e Qatar, che ha portato all'arresto anche della vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili.

"Abbiamo chiesto una valutazione del trattamento carcerario che viene effettuato in Belgio. Alla luce della concessione da parte della Corte per Silvia Panzeri, presenteremo ricorso in Cassazione anche per la madre, signora Colleoni con le medesime valutazioni di oggi", ha commentato l'avvocato Angelo De Riso, che difende sia la moglie di Panzeri, Maria Dolores Colleoni, sia la figlia, che ha uno studio legale a Locate di Triulzi (Milano).

Con l'udienza davanti alla corte d'appello di Brescia la decisione sulla possibile consegna dell'avvocata al Belgio è stata rinviata al 3 gennaio 2023. La stessa corte ha invece già dato il via libera alla consegna alle autorità di Bruxelles di Colleoni, consorte di Panzeri, la quale farà però ricorso in Cassazione contro questa decisione. Secondo gli inquirenti belgi, Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri "sembrano essere pienamente consapevoli delle attività" del "marito/padre" e sembrano "persino partecipare nel trasporto dei 'regali' dati al Marocco da A.A., ambasciatore del Marocco in Polonia". Lo si legge nei documenti trasmessi alle autorità italiane per chiedere l'arresto delle due donne.