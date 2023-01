Silvia Panzeri, rinvio udienza d'estradizione. I suoi avvocati: "Fatela lavorare"

La moglie di Antonio Panzeri può essere estradata in Belgio, la figlia Silvia ancora no. L'udienza relativa alla giovane donna, che attualmente si trova ai domiciliari, è rinviata al 16 gennaio perché, da Bruxelles, non sono ancora arrivate le carte sulle condizioni carcerarie in Belgio. Un ritardo che ha fatto decidere per il rinvio. La vicenda è quella, nota, dello scandalo Qatergate, esploso a dicembre: il paese del Medio Oriente (e il Marocco) avrebbero agito in modo corruttivo nei confronti, tra gli altri, dell'ex deputato europeo lombardo, già presidente della Camera del Lavoro di Milano, non più in Parlamento europeo dal 2019 ma ancora gravitante su Bruxelles, nella cui casa sono stati sequestrati 600mila euro in contanti.

Ammonta invece a 240mila euro il sequestro di un conto corrente a Calusco d'Adda, intestato a Silvia Panzeri (a cui vengono attribuiti 200mila euro di sequestro) con cointestatari i genitori (40mila euro). Gli avvocati della donna, che è a sua volta avvocata a Locate Triulzi, nel Milanese, hanno chiesto che, in attesa dell'udienza del 16 gennaio, venga liberata per poter lavorare, perché ha dei doveri da assolvere nei confronti dei suoi clienti professionali.

Per gli investigatori di Bruxelles, moglie e figlia di Panzeri erano consapevoli della provenienza del denaro, e in particolare la moglie, in alcune intercettazioni telefoniche, avrebbe fatto riferimento ai regali di cui ha beneficiato, usando anche il termine 'combines' per riferirsi a viaggi e affari del marito: un termine peggiorativo che, secondo le carte dei giudici, suggerirebbe "mezzi ingegnosi e spesso scorretti" per ottenere quanto desiderato.