È morta Silvia Pizzi

Lutto in casa Mediaset. Si è spenta a soli 42 anni Silvia Pizzi, hair stylist delle celebrità che passavano da Cologno Monzese o che negli studi della famiglia Berlusconi ci lavoravano tutti i giorni. Silvia, che avrebbe compiuto a breve 43 anni, era una professionista particolarmente apprezzata: sotto le sue mani passavano le star, le conduttrici e i conduttori di programmi e telegiornali.

Il dolore di Barbara D'Urso

È morta dopo una malattia che l'ha colpita a portata via in poco tempo. Lascia la sua famiglia e il suo compagno Marco. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo dello spettacolo. Sul suo profilo Instagram Barbara D'Urso ha pubblicato una foto con Silvia che le sistema i capelli e un messaggio: "In questo momento sono triste. E alla fine sei volata via, basta soffrire Silvietta. Nel mio cuore restano i tantissimi anni insieme, in ogni programma, ogni giorno. E quante spazzole, quanti phon, quanti ricci, quante pettinature...quante risate. E, adesso, quanta tristezza".

Anche Mara Venier ha pubblicato sulle sue storie Instagram uno scatto di qualche tempo fa con Silvia Pizzi. Gerry Scotti ha dedicato alla hair stylist un post con una sua immagine sorridente: "Ciao Silvia, ci ha lasciato troppo presto. Ci mancherà tutto di te". Un post anche sul profilo della conduttrice Stefania Cavallaro: "Li taglierò i capelli, Silvia. E so che da lì dove sei, mi maledirai per averlo fatto troppo tardi. Ma sei tu che te ne sei andata maledettamente presto". "'Parpi, fai il bravo e racconta un gossip’. Mi mancherai da morire. Un colpo al cuore che fa malissimo", è l'ultimo saluto di Gabriele Parpiglia, giornalista spesso ospite a Mediaset.