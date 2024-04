Simba La Rue arrestato "in diretta": "Mi stanno portando via"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Simba La Rue in manette. Il trapper 21enne, al secolo Mohamed Lamine Saida, è stato fermato giovedì sera dai carabinieri nella sua casa di Merone ed è stato portato nel carcere Bassone di Como. Il cantante si trovava ai domiciliari dove era finito dopo aver violato le misure di sorveglianza speciale. Adesso, sembra per altre violazioni, la misura dei domiciliari è stata aggravata con la detenzione in carcere.

Simba, amico dell'altro trapper Baby Gang, è stato condannato a oltre sei anni di cella con rito abbreviato per la sparatoria di Corso Como, che aveva coinvolto proprio l'altro artista meneghino.

La decisione di rimandare Simba ai domiciliari era stata presa nel giorno di Pasqua, ma la notizia era emersa quando gli organizzatori del Tunnel live tour avevano fatto sapere che tutte le date erano state annullate per motivi "indipendenti dalle loro volontà e da quella dell'artista".

Giovedì sera le fasi dell'arresto sono state riprese dallo stesso Simba - che ha postato su Instagram una story - e dai suoi fratelli. "Mi stanno portando via. A presto fam", il messaggio del 21enne.