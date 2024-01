Baby Gang e Simba La Rue "senza alcuna pietà" per le vittime ferite

Baby Gang, Simba La Rue e la loro crew come cacciatori pronti a mostrarsi orgogliosi con le loro prede ferite. È la metafora usata dai giudici per motivare il verdetto che nel mese di novembre ha portato alla condanna dei due e altri giovani. Al termine di un processo con rito abbreviato, dopo la sparatoria con due feriti avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, accanto a corso Como, in centro a Milano.

Gli imputati - Mohamed Lamine Saida e Zaccaria Mouhib rispettivamente Simba e Baby Gang - mostrerebbero, scrive il tribunale, "spiccate pericolosità sociale e consuetudine alla violenza e alla sopraffazione e umiliazione dell'altro", c'è chi è animato "da una violenza cieca e incontrollata" e chi, Andrea Rusta (condannato a 4 anni e 2 mesi), "si è vantato della violenza sprigionata, addirittura documentando orgogliosamente con video e foto la vittima ferita per impressionare la ragazza con cui stava uscendo: come arcaici cacciatori si facevano ritrarre accanto a prede animali esanimi".

Quella notte vennero gambizzati due senegalesi. I giudici della settima penale (Tremolada-Pucci-Gallina), dopo l'inchiesta coordinata dal pm Francesca Crupi e condotta da polizia e carabinieri, hanno condannato a 6 anni e 4 mesi il trapper Simba La Rue e a 5 anni e 2 mesi il suo collega Baby Gang, che subito dopo la condanna ha annunciato lo stesso il suo prossimo concerto.

Nelle 144 pagine di motivazioni, firmate dalla corte presieduta dal giudice Marco Tremolada, "la violenza sprigionata" nell'episodio per cui c'è stato il processo "è efferata e la condotta serbata nell'immediatezza del fatto evidenzia la radicale assenza di consapevolezza di disvalore della condotta tenuta"; alcuni degli indagati, già pochi minuti dopo il fatto, "si vantavano del contributo al pestaggio o ridevano ripensando all'intensità con cui taluno del gruppo aveva infierito" e sempre nelle intercettazioni emerge come "gli imputati hanno dileggiato la vittima, con espressioni anche a sfondo razzista".

Nel verdetto i giudici hanno riconosciuto tutte le imputazioni: rapina, rissa, lesioni gravi e detenzione di arma clandestina. Anche per questo mettono in luce nelle motivazioni la "spiccata pericolosità sociale" degli imputati (otto in totale) e la loro "consuetudine alla violenza e alla sopraffazione e umiliazione" degli altri. Simba La Rue, ad esempio, è "animato da una violenza cieca e incontrollata". Tra l'altro, i giudici criticano anche il basso risarcimento offerto alle vittime, sostenuto, tra l'altro, "dalla società facente capo" a Baby Gang e trattato, dunque, come se fosse una "spesa di rappresentanza da portare a bilancio dell'etichetta musicale" e ciò malgrado i loro "ingaggi professionali elevati".

E ancora: "Durante la rissa si sono accaniti senza alcuna umana pietà sulla vittima, già indifesa - per terra, disarmata, in evidente minoranza - ma l'hanno dileggiata anche dopo, riguardando tra le risate i video circolati in rete nell'immediatezza dei fatti". In generale, scrivono ancora i giudici della settima sezione, "gli imputati nelle dichiarazioni rese si sono concentrati pressoché solo sulla riprovevolezza del torto a loro dire subito che su una effettiva presa di coscienza del carattere cieco e disumano della violenza che ne è conseguita". Le "risultanze incontrovertibili di video e intercettazioni" hanno "inchiodato gli imputati alle loro responsabilità".