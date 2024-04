Simba La Rue torna ai domiciliari, annullati i concerti

Simba La Rue torna ai domiciliari. Il trapper 21enne amico di Baby Gang condannato in primo grado a 6 anni e 4 mesi aveva ottenuto misure cautelari più leggere, come l'obbligo di firma e di dimora con la prescrizione di non uscire nelle ore serali e notturne, se non autorizzato. Ma Mohamed Lamine Saida, questo il nome all'anagrafe dell'artista, avrebbe violato gli orari imposti. Da qui l'aggravamento ai domiciliari.

La decisione è stata presa nel giorno di Pasqua, ma la notizia è emersa solo oggi dopo che gli organizzatori del Tunnel live tour hanno fatto sapere che tutte le date sono state annullate per motivi "indipendenti dalle loro volontà e da quella dell'artista". Simba si sarebbe esibito il 13 aprile a Senigallia e l'ultima tappa sarebbe stata al Fabrique di Milano il 9 maggio.

Il trapper era stato condannato in primo grado nel processo riguardante un caso di sparatoria vicino corso Como nel luglio di due anni fa. Inoltre, era stato condannato a ulteriori 4 anni per la cosiddetta 'faida tra trapper'. Mohamed Lamine Saida aveva già fatto avanti e indietro dal carcere, poi ai domiciliari e persino in una comunità in convalescenza per curare una ferita alla gamba. Il processo d'appello inizierà a maggio.