Simba La Rue esce dal carcere: dovrà farsi operare a una gamba

Il rapper Simba La Rue, di vent'anni, è stato scarcerato e sconterà un periodo di arresti domiciliari presso la comunità Kayros di Vimodrone (Milano), perché le sue condizioni mediche non sono compatibili con il carcere: ferito gravemente a una gamba a metà giugno, deve esere operato. Il Tribunale del riesame di Milano ha accolto l'istanza presentata dal legale del rapper, Niccolò Vecchioni.

Simba era in carcere in seguito alla faida con il rivale Baby Touché. Era stato arrestato il 29 luglio insieme ad altri otto giovani della sua crew. Il gip Guido Salvini aveva confermato la custodia cautelare in carcere permettendogli tuttavia di uscire per sottoporsi all'operazione alla gamba: cosa che, però, non è stata ancora fatta. Secondo l'istanza presentata dal legale, Simba ha trascorso nell'infermeria di San Vittore il periodo di detenzione cautelare.

La faida