Ai domiciliari con pusher e una ragazza "seminuda sul divano": Simba La Rue torna in carcere

Il trapper 20enne Simba La Rue, vero nome Mohamed Lamine Saida, deve tornare in carcere. Mentre stava scontando i domiciliari a casa dei genitori, infatti, le forze dell'ordine hanno ravvisato alcune violazioni delle prescrizioni durante alcuni controlli. In particolare, hanno trovato in casa, varie volte, alcuni amici con precedenti per spaccio di droga e, una volta, una ragazza "seminuda", come si legge nell'ordinanza del gup, sul divano insieme al trapper.

Ed invece Simba non avrebbe dovuto comunicare con persone estranee all'ambito familiare, ragion per cui ora il gup gli ha negato i domiciliari, che gli erano stati concessi per curare la gamba ferita per un agguato risalente al 16 giugno 2022. Simba è indagato, tra l'altro, con l'accusa di avere sequestrato e sbeffeggiato sui social il rivale Baby Touché. Rimasto ferito in un agguato probabilmente di natura vendicativa a giugno, dopo una battaglia legale si era visto concessi i domiciliari. I successivi controlli nell'abitazione, però, hanno dato l'esito che si diceva, portando quindi il gup a revocarglieli.