Il rapper Simba La Rue "rapisce" e picchia Baby Touché, poi lo umilia sui social

Un'aggressione violenta con tanto di (apparente) sequestro di persona. Una questione nata nel mondo dei giovani rapper milanesi, a partire dal 'dissing' che uno avrebbe rivolto all'altro in una canzone. Il 'dissing' è la sfida, l'insulto, la critica nei confronti di un collega, ed è uno strumento di dialogo 'a distanza' molto diffuso, da sempre, nel rap. I protagonisti sono Baby Touché (la vittima) e Simba La Rue (il presunto responsabile). Il fatto è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì a Milano ed è stato anche filmato e diffuso sui social network.

Secondo l'analisi dei filmati e le indiscrezioni della 'rete', Baby Touché sarebbe stato accerchiato e aggredito da più persone, che lo avrebbero condotto in un'auto e, alla fine, lo hanno ripreso con il naso sanguinante mentre lo invitavano sarcasticamente a salutare i propri fans. Il video è stato poi 'rilanciato' dalle rispettive 'tifoserie' sempre sui social, con promesse di vendetta.

Non è la prima volta che gli amici dei due rapper si scontrano fisicamente. Almeno due gli episodi precedenti, entrambi nel 2022: uno scontro con lanci di bottiglie in corso Como a Milano e una rissa fuori da una discoteca a Padova, città di origine di Baby Touché. Nel 2021, Simba La Rue era stato colpito da un Daspo dalla questura di Milano per un'altra rissa fuori da un locale milanese.