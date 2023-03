Simone Benelli muore a soli 19 anni

È morto nella notte tra mercoledì e giovedì 16 marzo a soli 19 anni Simone Benelli, ex calciatore dell'Sgb Giardino, società di calcio legata all’oratorio San Gaetano di Melegnano. Benelli da anni lottava contro una malattia che non gli ha lasciato scampo.

"È una di quelle notizie che mai avremmo voluto dare - si legge nella nota della società -. Perché non è giusto dover piangere la morte di un ragazzo, di un amico, di un figlio di 19 anni. Simone era, è e rimarrà sempre per tutti noi un amico, un figlio, un ragazzo semplice, umile e buono, che ha avuto la disgraziata sfortuna di imbattersi a soli 17 anni in un male incurabile. Per quasi due anni ha lottato con tutte le sue forze contro la malattia sostenuto dai genitori, dal fratello, dai parenti e da un’infinità di amici: con loro è riuscito a passare ancora tanti momenti di gioia, ma è soprattutto grazie a Simone, alla sua forza, al suo esempio e alla sua famiglia che tutti noi siamo cresciuti".

I funerali si svolgeranno alle 15.30 di sabato 18 marzo nella chiesa di San Gaetano, il quartiere dove Simone viveva con il papà Gianluigi, la mamma Anna e il fratello Davide.