No del pm alla sorveglianza speciale per il 20enne di Ultima Generazione

Simone Ficicchia, il 20enne attivista di Ultima Generazione, non deve essere sottoposto alla sorveglianza speciale, ma solo a quella 'semplice'. Questa la posizione del pm di Milano Mauro Clerici, che ha ridimensionato la richiesta della questura di Pavia.

Il caso di Simone Ficicchia

Il ragazzo negli ultimi mesi aveva preso parte a una serie di azioni del movimento ambientalista, tra cui quella dello scorso 7 dicembre, quando l'ingresso del teatro alla Scala era stato cosparso di vernice. Per il magistrato il "contesto di queste condotte è comunque di limitata offensività": di qui la richiesta di applicare la misura di sicurezza di una 'sorveglianza semplice' per un anno.

Per il 20enne la questura di Pavia aveva chiesto la sorveglianza speciale, della durata di un anno,con l'obbligo di soggiorno (o dimora) a Voghera, cittadina dove è residente. Secondo il pm, tuttavia, quest'obbligo non deve essere applicato al suo caso: per lui, secondo il magistrato, è sufficiente una serie di prescrizioni nei comportamenti e controlli che dovranno essere poi stabiliti dai giudici.

Il ragazzo: "Le nostre sono sempre azioni pacifiche"

Sul caso di Ficicchia il tribunale deciderà entro 30 giorni. Il legale del ragazzo, Gilberto Pagani ha ovviamente respinto la richiesta del pm. In aula, l'attivista aveva spontaneamente spiegato: "L'obiettivo delle nostre azioni non violente è la salvaguardia del futuro" e per questo "mettiamo in gioco i nostri corpi". Nelle azioni di "imbrattamento nei musei" o "quella alla Scala", ha aggiunto, "c'è sempre il rispetto per le opere d'arte, scegliamo le opere che hanno dei vetri protettivi e noi usiamo una vernice che è subito lavabile".

"Noi cittadini e cittadine di Ultima Generazione paghiamo le conseguenze delle nostre azioni - aveva detto ancora l'attivista -. Siamo consapevoli di ciò che facciamo e ce ne assumiamo la responsabilità, agendo pacificamente e a viso scoperto, sempre. Non possiamo però permetterci di continuare a pagare le conseguenze per l'inadempienza delle istituzioni e del nostro Governo nel contrasto del collasso eco-climatico. Noi cittadini di Ultima Generazione paghiamo le nostre conseguenze, ma quando lo farà chi davvero è responsabile del perpetrarsi e del peggioramento del più grande dramma della nostra epoca?".

“I militanti di Ultima Generazione - aveva spiegato l'avvocato del ragazzo - conducono azioni di protesta in modo assolutamente pacifico, volte a sbloccare l’inazione politica che impedisce la prevenzione di gravi conseguenze dovute al collasso eco-climatico -. Si tratta di azione diretta per sottrarre la cittadinanza dall’inazione dei pochi al potere. Tutto ciò è il contrario del rappresentare un pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubbliche. Assimilare questi cittadini a mafiosi, terroristi e malavitosi è un insulto all’intelligenza, alla verità e alla decenza",