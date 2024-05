Poliziotto accoltellato in stazione, i sindacati: “Serve più sicurezza”

Più sicurezza per le forze dell’ordine. È, in sostanza, quello che chiedono i sindacati dei tutori della legge dopo l’accoltellamento di Christian Di Martino, vice ispettore della polizia, aggredito da Hasan Hamis davanti alla stazione di Lambrate a Milano nella notte tra mercoledì e giovedì 9 maggio.

“Ci stringiamo intorno ai familiari in questi delicati istanti pregando che la situazione migliori - ha detto Vittorio Costantini, segretario generale della Uil Polizia -. Ci saranno tempi e modi per parlare di procedure e strumenti ma non possiamo esimerci dal constatare l’importanza di mettere la sicurezza dei tutori dell’ordine tra i punti prioritari del Governo. Come Uil lo gridiamo a gran voce da tempo. Ci auguriamo che taluni soggetti che pensano sia accettabile in un paese come l’Italia accoltellare un servitore dello Stato sia garantito alla giustizia senza sé e senza ma”. Sulla stessa linea il segretario generale della UIL Lombardia Enrico Vizza: "Siamo e sono vicino a Chistian come a tutti i suoi colleghi persone, lavoratori che ogni giorno operano per garantire la sicurezza della città. E mi preme nuovamente sottolineare che il vice ispettore ha agito per una situazione di ordine pubblico e salvaguardare altri cittadini, ma che è e resta un lavoratore. Noi crediamo che sul tema dell'ordine pubblico ci debba essere un impegno maggiore da parte del Governo per far si che le forze dell’ordine siano messe sempre nelle migliori condizioni operative e di sicurezza”.

Secondo Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia bisognerebbe “migliorare e rinforzare procedure e strumenti perché i nostri operatori non restino in fin di vita nello svolgimento del loro dovere, e non debbano temere di poter difendere gli altri e se stessi”. “Oggi raccontiamo l'ennesima storia di uomini dello Stato feriti e colleghi che devono subire a causa dell'inadeguatezza degli strumenti in dotazione - ha aggiunto Ilario Castello segretario nazionale del Nuovo sindacato carabinieri Nsc -. Il taser non è la soluzione a tutto e questo lo diciamo da sempre; nel resto d'Europa le altre polizie escono in servizio con giubbotti antiproiettile e antitaglio che qui in Italia sono un miraggio perché il governo non investe in sicurezza ma al contrario spende miliardi per le armi all'estero”.