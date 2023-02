Il sindacato chiede le dimissioni di Calicchio (Dg del Pio Albergo Trivulzio)

Le dimissioni immediate di Giuseppe Calicchio, direttore generale del Pio Albergo Trivulzio. È quanto chiede l'Unione sindacale di base evidenziando l'anomalia tra i "problemi di bilancio" della casa di riposo e il comportamento del dirigente, che si sarebbe riconosciuto "un premio da 34mila euro".

"Tre anni di bilancio in rosso, il preventivo 2023 non approvato, voci di svendita del patrimonio immobiliare - si legge in una nota del sindacato -. Sono solo alcuni degli elementi sui quali l’Usb ha basato la richiesta di dimissioni del dg del’Azienda di servizi alla persona Immes e Pio Albergo Trivulzio, Giuseppe Calicchio, e dell’intero consiglio di indirizzo. Un periodo, quello retto da Calicchio, non certo florido per la celebre istituzione milanese, da sempre coinvolta in scandali - da Marietto Chiesa in poi - poi diventati di rilievo nazionale. E infatti non è solo la gestione economica l’elemento di criticità al centro della richiesta che l’Usb ha inviato all’assessorato regionale al Welfare ma anche al sindaco Sala e alla sua Giunta, dal momento che regione e comune hanno un ruolo gestionale diretto rispetto alle Asp".

La sigla sindacale denuncia anche un presunto "clima di terrorismo verso i dipendenti, con decine di provvedimenti disciplinari e sanzioni sproporzionate", oltre ad "appalti selvaggi" che avrebbero precarizzato i rapporti di lavoro e fatto crollare i livelli di assistenza. "Malgrado tutto questo - sottlinea Usb - al direttore generale è appena stato attribuito con apposita determina n. Dta 3/2023 del 25 gennaio scorso, un 'premio' pari al 20% della retribuzione annua, per il raggiungimento degli obiettivi. Circa 34 mila euro".

Lo scorso dicembre, nell'ambito dell'inchiesta sulle morti di anziani proprio al Pio Albergo Trivulzio di Milano durante la prima ondata del covid, tra gennaio e aprile 2020, il gip di Milano Marta Pollicino aveva chiesto una super perizia per chiarire le cause dei 400 decessi, dopo che la richiesta di archiviazione era stata respinta. Un pool di otto esperti dovrà stabilire se tra i contagi e le morti degli anziani ospiti della struttura e "il personale", avvenuti tra il 1° febbraio e il 30 giugno 2020, vi sia o meno un "nesso di causalità" con le "eventuali inosservanze" delle misure di sicurezza. A risultare indagato, per omicidio ed epidemia colposi e violazione delle regole sulla sicurezza, lo stesso Calicchio.