Il comune milanese che chiede di poter avere la polizia

Più presenza sul territorio, più uomini a vigilare: più sicurezza. Il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, torna a chiedere l'arrivo in città di un comissariato di polizia che possa affiancare i carabinieri.

L'appello, che non è il primo, arriva dopo il pomeriggio di sangue di domenica, quando due fratelli 20enni sono stati accoltellati in via delle Mimose da quattro o cinque uomini in quella che è sembrata a tutti gli effetti una spedizione punitiva.

Dopo l'aggressione, il comune ha risposto con un'operazione di polizia locale che ha portato a due arresti, ma il primo cittadino riconosce che non è abbastanza. "Quella che è in corso in città in questi giorni è una decisa strategia di contrasto ai fenomeni di criminalità comune. A seguito dell’ultimo fatto di cronaca, l’amministrazione comunale intende ribadire la presenza delle istituzioni sul territorio e garantire la sicurezza di tutti i cittadini onesti di Rozzano", ha spiegato Ferretti in una nota.

Video | Due fratelli accoltellati in strada a Rozzano

Quindi, il passagio fondamentale: "Il nostro impegno per combattere questi ripetuti e diffusi episodi di delinquenza per mano di malviventi e bande di piccoli criminali è forte e deciso. Ho scritto al prefetto di Milano per informarlo della situazione che stiamo fronteggiando come comune e per attivare azioni congiunte di prevenzione e repressione di fenomeni di spaccio e malavita sul nostro territorio. Certo è che non possiamo più tollerare questa situazione, continueremo quindi a mettere in campo la polizia locale per contrastare questi episodi. Chiediamo inoltre la presenza di un maggior numero di carabinieri sul territorio e - ha auspicato il sindaco - l’insediamento di un commissariato di polizia".

“I nostri agenti hanno svolto un ottimo lavoro che dà una risposta concreta a tutti coloro che meritano di vivere decorosamente e nella piena legalità – gli ha fatto eco Cristina Perazzolo, vicesindaco e assessore alla sicurezza -. Il nostro comune merita la giusta attenzione e - ha ribadito - una strategia precisa di contrasto alle attività illecite per garantire la sicurezza di cittadini e territorio”.