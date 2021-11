Il questore chiude il Sio Cafe e revoca la licenza

Il Sio Caffe è stato chiuso dal questore di Milano: la licenza del locale in via Temolo, zona Bicocca, è stata revocata definitivamente su decisione di via Fatebenefratelli per via dei numerosi interventi da parte delle forze dell'ordine per motivi legati alla gestione dell'ordine pubblico. La discoteca era stata costretta a chiudere varie volte, sempre per tempi limitati, a causa delle numerose risse che avvenivano al suo interno: nel 2017, 2019, 2020 e 2021.

Gli agenti della Squadra mobile, diretti da Marco Calì, sono gli incaricati di seguire la vicenda. A settembre nell'ambito di un servizio di controllo del territorio predisposto dopo reiterate segnalazioni da parte dei residenti del quartiere per assembramenti e disturbo alla quiete pubblica, i carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte, insieme al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Milano, avevano ispezionato il locale. Risultato? Chiusura forzata per cinque giorni e titolare multato per un importo complessivo di 1.900 euro.

I gestori, secondo quanto spiegato dal Comando provinciale dei carabinieri, avrebbero violato le disposizioni riguardanti le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica avendo consentito che i clienti ballassero all'interno del locale, senza garantire il rispetto del previsto distanziamento tra gli avventori, né l'utilizzo delle mascherine protettive, né il controllo dei "green pass" all'ingresso.

Dentro il Sio Café, inoltre, sarebbero state riscontrate carenze igienico-sanitarie e l'omessa predisposizione della procedura di autocontrollo nella somministrazione dei narghilè. A cui si aggiunge il mancato rispetto del divieto di fumo nei locali interni del locale. L'attività commerciale era stata sospesa per cinque giorni.