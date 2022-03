Traccia il suo smartphone rubato ma ne fa trovare un altro

Ha tracciato il suo smartphone dopo che gli era stato rubato portando i carabinieri a scoprire un altro telefono, sempre rubato, e arrestare l'autore di questo secondo furto. L'accaduto nella serata di lunedì 7 marzo nel giardino Aldo Protti, periferia nord di Milano.

La vittima di un furto, un 57enne italiano, ha localizzato il cellulare che gli era stato rubato e si è messo in contatto con il 112. Nel luogo dove avrebbe dovuto trovarsi lo smartphone dell'uomo, all'interno del giardino di via Oldofredi, sono accorsi i carabinieri che hanno fermato un 29enne marocchino con precedenti specifici.

Il giovane è stato trovato in possesso di uno smartphone che era stato rubato a un 61enne egiziano sull'autobus della linea 82, quello stesso pomeriggio. Per il 29enne è scattato l'arresto per furto con destrezza. Del telefono del 57enne che aveva contattato le forze dell'ordine proprio nella speranza di ritrovarlo, invece, non vi era alcuna traccia.