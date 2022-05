L'uomo che sfila lo smartphone dai pantaloni davanti ai poliziotti

Ha sfilato lo smartphone dalla tasca dei pantaloni di un uomo. Ma ad assistere alla scena c'era la polizia, che l'ha inseguito e arrestato per furto. L'episodio nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 maggio, verso le 4, tra piazza Argentina, dove è avvenuto il furto, e via Matteucci, dove l'uomo è stato fermato.

A finire in manette con l'accusa di furto aggravato in concorso, un 28enne marocchino, irregolare in Italia e con alcuni precedenti. Gli agenti della volante lo hanno notato mentre, non senza una certa maestria, toglieva il cellulare dalla tasca di un 22enne italiano che si trovava seduto su una panchina e che non si era accorto di nulla.

Non appena ha visto i poliziotti, il giovane reo ha cercato di scappare. Inseguito, è stato raggiunto e arrestato in flagrante.