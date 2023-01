Devasta i dispositivi per non vedenti dei semafori con un martello e una forbice da elettricista. Poi si giustifica con i carabinieri dicendo di averlo fatto perché non sopportava più quel rumore fastidioso. Lo disturbava. Così, in piena notte, è sceso in strada ed ha cominciato a smontare e manomettere le centraline 'rumorose'. In tutto, ricostruiscono dal Comando provinciale di Milano, ne ha staccate 7.

Teatro del folle gesto sono stati gli incroci di viale dei Mille, piazzale Dateo e via Carlo Goldoni. La pattuglia del Nucleo Radiomobile ha bloccato il ragazzo, un italiano di 24 anni, mentre martello e forbici in mano tentava di ultimare il 'lavoro'. Contro il giovane, che non ha precedenti penali di alcun tipo, è scattata una denuncia per danneggiamento aggravato.