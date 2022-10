Sei chili di 'snus' sono stati sequestrati a MIlano

335 confezioni di snus, ovvero tabacco da succhiare, sono stati sequestrati a Milano. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli le hanno trovate all'interno di 27 spedizioni provenienti da Israele.

6.634, in totale, i grammi di tabacco liquido trovati e sequestrati. L'importazione dello snus è infatti vietata in Italia. Salate le multe previste per chi tenta di farlo, che possono arrivare fino a 150mila euro per ogni spedizione.

Lo snus è tabacco macinato fine che, sotto forma di palline di pasta umida o di bustine simili alle bustine del tè, si spinge sotto il labbro superiore o inferiore.