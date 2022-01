Ricercato 'socialmente pericoloso' in stazione Centrale

Considerato socialmente pericoloso e destinatario di una misura di sicurezza, si trovava in Stazione Centrale a Milano. La polizia, però, nella giornata di mercoledì 26 gennaio lo ha rintracciato e fermato.

Durante un servizio di vigilanza, i poliziotti hanno identificato un uomo, un 46enne italiano, visibilmente trasandato e dal comportamento sospetto. Da un controllo in banca dati è emerso come fosse ritenuto socialmente pericoloso e dovesse essere accompagnato in una residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza, per un periodo non inferiore a un anno.

Il 46enne, accusato dei reati di minacce e procurato allarme, è stato accompagnato in una struttura sanitaria per il ricovero.