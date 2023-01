Le tre società milanesi che evadono le tasse: sequestro da 1,5 mln

Un sequestro preventivo da un milione e mezzo di euro. Questo il risultato di un'indagine della guardia di finanza su una maxi evasione fiscale da parte di tre aziende milanesi attive nella logistica e con poli di distribuzione nel Pavese.

In base a quanto scoperto dalle fiamme gialle di Pavia, le aziende avrebbero sistematicamente evaso le tasse non versando l'Iva e utilizzando la compensazione di crediti di imposta fittizzi. Più nello specifico, sono stati individuati 870mila euro di versamenti d'Iva mancanti per il 2020 e 700mila euro di crediti di imposta inesistenti per il 2018.

Al termine delle indagini la procura di Pavia ha chiesto e ottenuto dal Gip il sequestro preventino di case e denaro del valore totale di 1,5 milioni di euro e nelle disponibilità delle tre società e dei rispettivi cinque legali rappresentanti che nel tempo si sono succeduti alla guida delle imprese.