Bevono al bar durante la zona rossa, scatta la maxi multa

Sette clienti dentro il lounge bar chiuso impegnati a bere in compagnia. E altrettante multe dopo il controllo dei carabinieri scattato in seguito alle numerose segnalazioni giunte al 112 da parte di cittadini che avevano notato alcuni movimenti sospetti nel locale dove non sarebbero dovuti essere presenti i clienti.

L'intervento è stato effettuato nella serata di domenica 28 marzo, a Solaro. I militari dell'Arma sono intervenuti in via Pertini presso un noto lounge Bar, all’interno del quale hanno sorpreso la titolare, una 46enne italiana, incensurata, insieme a sette avventori, tutti maggiorenni italiani, intenti a consumare bevande.

Il locale è stato chiuso e per tutti i presenti è scattata una sanzione amministrativa per la violazione delle normative sanitarie volte a prevenire e contenere il contagio da covid-19.

Il locale è già noto alle cronache

Il locale, il "Black Devil", stando a quanto precisato dai carabinieri, è "contestualmente gestito dal compagno della titolare, un italiano 1969, pluripregiudicato, legato alla tifoseria ultrà del Milan".

Il nome, pesante, è quello di Mimmo Vottari, leader del gruppo che porta proprio il nome del locale e che in passato aveva cercato di "conquistare" - non senza problemi - la curva Sud rossonera. Nel 2018, in un atto vandalico i cui contorni non sono mai stati chiariti al 100%, una bomba carta era esplosa fuori dal bar, danneggiando la vetrata dell'ingresso e parte del soffitto.

Non solo tifo, però. Perché il 52enne ha anche scontato una condanna a 16 anni di carcere per un omicidio del 1990 maturato nel mondo dello spaccio. Lo stesso Vottari aveva anche cercato di uccidere altri due pusher e aveva studiato un piano per colpire un sottufficiale dell'Arma, prima che arrivassero le manette. Nel 2011 era poi stato di nuovo arrestato per droga.