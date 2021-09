"Lasciatemi andare" e lancia 10 euro ai carabinieri: finisce male

Evidentemente era certo di comprarsi la libertà. Ma, suo malgrado, ha finito per "guadagnarsi" le manette. Un ragazzo di 20 anni, cittadino peruviano, è stato arrestato domenica mattina dai carabinieri a Milano con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e istigazione alla corruzione dopo aver cercato di convincere i militari a lasciarlo andare "offrendo" loro 10 euro.

Per lui i guai sono iniziati verso mezzogiorno, quando i residenti di via Longanesi hanno telefonato al 112 per segnalare un uomo - in strada con la musica a tutto volume - che molestava chiunque si trovasse a passare accanto a lui.

Alla vista dei carabinieri del Radiomobile, il 20enne ha continuato nel suo show, ha spintonato gli uomini in divisa e ha cercato di colpirne uno con un pugno al volto. Non contento, e palesemente ubriaco, ha preso una banconota da 10 euro e l'ha lanciata ai militari, dicendo loro "prendeteveli e lasciatemi andare". Il finale è stato decisamente diverso: il giovane è stato bloccato, immobilizzato e portato via in manette.