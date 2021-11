Fustini di detersivo farciti di soldi: scatta la maxi multa

Ha cercato di attraversare il confine tra Italia e Svizzera con oltre 38mila sterline nascoste tra i fustini del detersivo e in diversi pacchetti per l'igiene personale, ma è stato beccato al valico di Brogeda dai funzionari dell'agenzia dei monopoli e dalle fiamme gialle. Nei guai un cittadino inglese per cui è scattata una multa da 5.300 euro.

Tutto è iniziato durante un normale controllo doganale, alla domanda di rito “Nulla da dichiarare?” L'inglese risposto negativamente. Tuttavia, ciò non è bastato a convincere i funzionari doganali e i finanzieri, che hanno deciso di procedere d un controllo più approfondito del bagaglio pieno di scatoloni.

All'interno dei fustini di detersivo è stato trovato un vero e proprio tesoro: diversi involucri con pigne di banconote. È quindi scattato un controllo più approfondito che ha portato a trovare 38.400 sterline, pari a circa 45mila euro, nascoste in diversi pacchetti all’interno delle confezioni dei prodotti per la pulizia e l’igiene personale, nonché nel vano porta-batterie di un aspiratore da esterno.

Funzionari e finanzieri hanno, dunque, proceduto alla contestazione della violazione dell’obbligo di dichiarazione valutaria e per lui è scattata una multa pari a 5.308 euro, pari al 15% dell’eccedenza trasportata.