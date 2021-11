Lancia 11mila euro sul tetto, in casa droga e un'arma clandestina

I soldi sul tetto. La pistola in camera. Un uomo di 23 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato martedì pomeriggio a Vaprio d'Adda, nel Milanese, con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina.

A bloccarlo sono stati i carabinieri della compagnia di Pioltello, che dopo una serie di controlli sullo spaccio sono arrivati a lui. Verso le 17, i militari si sono presentati a casa sua e appena il 23enne ha visto l'auto dell'arma sotto l'abitazione ha pensato bene di lanciare sul tetto della casa un sacco con qualcosa all'interno.

Quando i carabinieri hanno recuperato la busta, hanno scoperto che dentro c'erano 11mila euro, tutti in contanti. Le sorprese, però, non erano finite lì. Dalla camera da letto dell'appartamento sono infatti saltati fuori una pistola calibro 6.35 con matricola abrasa, 21 proiettili per l'arma oltre che quasi 4 grammi di cocaina già suddivisi in dosi. Al 23enne finito in manette sono stati sequestrati anche altri 800 euro in contanti che aveva nel portafogli.

Le indagini proseguono adesso per scoprire la provenienza della pistola e per accertare, soprattutto, se sia stata utilizzata negli ultimi tempi.