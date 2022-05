Di Fazio: archiviata la posizione della sorella medico

E' stata archiviata la posizione di Maria Rosa Di Fazio, medico e sorella del manager e imprenditore Antonio Di Fazio, accusato di violenza sessuale a Milano. Lo riferiscono i due avvocati che difendono l'oncologa, primaria a San Marino, accusata di avere aiutato il fratello ad ottenere le ricette per procurarsi il benzodiazepine, con cui Di Fazio ha drogato alcune giovani donne per poi abusare di loro.

Antonio Di Fazio è stato arrestato nel mese di maggio del 2021 e, ad aprile del 2022, condannato in primo grado a 15 anni e 6 mesi per sei episodi di violenza sessuale, tra cui uno nei confronti dell'ex moglie. L'imprenditore si trova ai domiciliari in una struttura psichiatrica.

Dalle indagini, secondo i legali della professionista, non sarebbe emerso alcun elemento sulla consapevolezza dell'uso che avrebbe fatto il fratello dei farmaci prescritti e neppure certezze sulla riconducibilità alla dottoressa di alcune delle ricette ritrovate, presumibilmente non autentiche.