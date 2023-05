Due sorelle trovate morte in casa

Due anziane sorelle sono state trovate morte nel loro appartamento. I corpi in avanzato stato di decomposizione. Il dramma nella mattinata di lunedì 29 maggio in via Biancamano 6 a Monza.

Le donne, che si chiamavano Gabriella e Vera Romano e avevano più di 80 anni, sono state rinvenute in due stanze diverse. A lanciare l'allarme, non riuscendo a mettersi in contatto con loro da diversi giorni, l'amministratore di condominio. Su di loro nessun segno apparente di violenza.

Sul posto erano intervenuti per primi i vigili del fuoco, riscontrando che le anziane erano morte. Poi sul posto sono arrivati anche squadra mobile e scientifica. In corso le indagini sul triste episodio. Nell'abitazione sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti. Dai primi riscontri la porta dell’appartamento risulta fosse stata regolarmente chiusa dall’interno. In ogni caso, sarà l'autopsia a dire di più sulla doppia morte.