La pizzeria chiusa a causa dei clienti "pericolosi"

Troppi clienti con precedenti di polizia, per reati in materia di armi, contro la persona, il patrimonio, legati agli stupefacenti e all’immigrazione, ma anche per ubriachezza e molestie. Per questo la Pizzeria Kebab Cleopatra resterà chiusa per dieci giorni. A deciderlo il questore di Milano che ha sospeso la licenza del locale in via Vitruvio, al civico 46. La sospensione è stata notificata questa mattina dal commissariato Garibaldi Venezia.

Lo scorso maggio l’Ats aveva già sanzionato il titolare della pizzeria per le condizioni igienico sanitarie e per la conservazione degli alimenti. Nello stesso mese sono stati fermati tre minori nei pressi del locale che erano senza documenti e con un cellulare e una carta di credito rubati. Di questi, indagati per ricettazione, uno era sotto misura cautelare.

Non finisce qui, perché a settembre gli agenti sono intervenuti all’interno della Pizzeria Kebab Cleopatra perché un uomo aveva creato scompiglio. Si trovava, infatti, in evidente stato di agitazione per l’alcol molestando i passanti, per cui è stato sanzionato.