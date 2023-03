Guerriglia urbana tra 50 persone fuori dal locale: licenza sospesa

Un locale all'esterno del quale si è scatenata una guerriglia urbana tra 50 persone. Un altro frequentato da pregiudicati che spacciano droga. E un terzo locale teatro di risse e aggressioni. Sono i tre luoghi milanesi la cui licenza è stata sospesa lunedì per 10 o 15 giorni, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), su provvedimento del questore di Milano Giuseppe Petronzi.

Frequentato da "numerose persone pregiudicate" e "dedite al consumo e allo spaccio di stupefacenti". Per questa ragione il Bar Hemngway di piazza Marinai d'Italia 12, a Sesto San Giovanni, si è visto la licenza sospesa per 15 giorni. L'Hemingway era stato 'attenzionato' dagli agenti di polizia fin dal mese di maggio del 2022, con vari controlli. A novembre di quell'anno, gli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni hanno rinvenuto, nei pressi del locale, un coltello lungo 40 centimetri e sostanze stupefacenti. Dopo pochi giorni, sono intervenuti per una persona con una grave ferita da taglio al volto attinta proprio nelle vicinanze del locale.

Nella stessa giornata di lunedì, gli agenti hanno notificato altre due sospensioni di licenza, questa volta per 10 giorni, al pub La Rumba (ex La Gozadera) di via Giacosa 12 e al Bar Cleophee di piazza Trivulziana 3, rispettivamente in zona Padova e Bicocca. La sospensione al La Rumba si è resa necessaria, secondo la questura, in seguito a risse e aggressioni molteplici dalla fine del 2022 ad ora. In particolare, a dicembre 2022, gli agenti del commissariato Villa San Giovanni sono intervenuti per placare una rissa avvenuta all’esterno del locale tra clienti in stato di ebbrezza. A febbraio, invece, un cliente del pub era stato colpito con dei cocci di bottiglia all'esterno del locale. Il pub era stato destinatario, in passato, di altri decreti di sospensione della licenza e di un decreto di revoca (a giugno 2022) quando era gestito da un altro titolare.

Infine, per quanto riguarda il Cleophee, a febbraio i poliziotti del commissariato Turro hanno placato una specie di guerriglia urbana tra una cinquantina di persone a colpi di spintoni e bottiglie di vetro.