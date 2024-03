Chiuso il bar nel milanese frequentato da 'persone pericolose'

Pregiudicati, persone socialmente pericolose, con precedenti penali e di polizia. Reati contro il patrimonio, la persona, violazione del codice della strada, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. E ancora, reati in materia di armi e stupefacenti, contro la pubblica amministrazione, esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, evasione. Poi, un'aggressione. Gli avventori 'pericolosi' sono la causa della sospensione per 15 giorni al Bar Centrale di via Bellini 42, a Pioltello.

Nella mattina di giovedì 7 marzo i carabinieri di Pioltello hanno notificato la sospensione dell'attività al titolare. Troppi i controlli con esiti negativi eseguiti, il bar è risultato un luogo di ritrovo per malviventi. Inoltre, a gennaio scorso era scattata una denuncia, sporta da un uomo, per aggressione.

La vittima si era recata al comando dei carabinieri con una vistosa ferita al sopracciglio e il viso insanguinato. Aveva raccontato di essere stato aggredito con delle bottiglie di vetro senza motivo, da un gruppo di dieci persone che erano poi uscite dal Bar Centrale. Anche in passato il locale aveva subìto due volte la revoca della licenza per le stesse problematiche.