Risse e lancio di pietre: chiude il bar in centro a Milano

Aggressioni, liti e una rissa con tanto di pietre scagliate. Chiude per 15 giorni, su disposizione del questore di Milano Giuseppe Petronzi, il bar The Swan di piazzale Loreto, al civico 9. La sospensione dell’attività è stata notificata mercoledì scorso. Da fine febbraio a oggi gli agenti di via Fatebenefratelli sono intervenuti più volte per litigi avvenuti all’interno e all’esterno del bar.

A inizio aprile i poliziotti sono stati allertati di una rissa in corso tra diverse persone proprio nei pressi del locale. Giunti sul posto gli agenti hanno notato un ragazzo con in mano una pietra pronta per essere lanciata. Il giovane si è accorto della presenza di un poliziotto lo ha spintonato e ha gettato il sasso per terra. A seguito di una colluttazione, l’uomo è stato placcato da un secondo agente e trasportato in ospedale con dieci giorni di prognosi. Il ragazzo è indagato in stato di libertà per rissa con oggetto pericoloso di cose e resistenza a pubblico ufficiale.

In quel caso la lite era nata all’interno del bar The Swan. Dentro, il locale era stato messo a soqquadro con sedie e tavoli rovesciati, cocci di bottiglie sul pavimento. La polizia ha sequestrato le immagini della videosorveglianza dalle quali è emersa la dinamica dei fatti. L’aggressore, armato di pietre, si era gettato nella rissa lanciando tavoli e sferrando pugni ai clienti che tentavano di allontanarsi.

Non è la prima volta per il locale di piazzale Loreto che già nel 2022 aveva ricevuto la stessa misura, per analoghi problemi.