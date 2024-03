Rissa a colpi di machete: chiuso il locale 'malfrequentato'

Una violenta aggressione a colpi di coltello ha coinvolto gli avventori del bar che, per questo, ha ricevuto la sospensione della licenza per 15 giorni. Ad abbassare la saracinesca il locale HN Restaurant & Bar di via Cesare da Sesto 22, a pochi passi dalla fermata metropolitana di Sant'Agostino e da viale Papiniano. L'esercizio è stato chiuso questa mattina, 7 marzo, dopo che gli agenti di polizia del commissariato di Porta Genova hanno notificato la sospensione al titolare.

I fatti risalgono a qualche giorno fa. La polizia era intervenuta nel locale dopo che gli era stata segnalata una lite. Due avventori del HN Restaurant & Bar erano stati feriti con un arma tagliente e trasportati in codice rosso e giallo in ospedale. Gli agenti avevano sequestrato i filmati della videosorveglianza dai quali erano riusciti a ricostruire la dinamica esatta della vicenda.

La lite era iniziata fuori dal locale tra due fratelli e altri due uomini. Prima solo insulti, poi l'aggressione. I due fratelli hanno colpito più volte i rivali che si sono allontanati per poi fare ritorno armati di coltello e machete. In quel frangente è stato ferito un quinto soggetto, amico dei due fratelli che ha riportato tagli alla mano e al fianco. I due, poi, sono rientrati nel bar e hanno colpito uno dei fratelli alla mano.