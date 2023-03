Lavori sui binari e alle strade, il tram 3 sarà limitato per 5 mesi e non andrà in Duomo

La linea 3 del tram a Milano sarà limitata dal 17 marzo al 31 agosto: per ben cinque mesi, coprirà soltanto il tratto tra piazzale Abbiategrasso e il capolinea Gratosoglio, alla periferia sud di Milano. 'Salta' il collegamento Abbiategrasso-Duomo. La ragione, comunicata da Atm, è quella della sostituzione dei binari, degli scambi del tram e del manto stradale in via Montegani e piazza 24 Maggio. Lavori che non permettono il passaggio del tram.

I lavori saranno divisi in due fasi: dal 17 marzo al 16 giugno, le alternative suggerite da Atm sono quelle di utilizzare il tram 15, che effettua servizio tra Duomo e Abbiategrasso transitando per altri quartieri, oppure, per chi abita o lavora o deve recarsi allo Stadera, il bus sostitutivo B3 tra Porta Lodovica e piazza Abbiategrasso. Un'altra possibilità è la M1 da Duomo a Cadorna e poi la M2 da Cadorna ad Abbiategrasso.

Dal 17 giugno al 31 agosto, invece, non ci sarà più la possibilità del bus sostitutivo B3, che non potrà transitare perché il rifacimento del manto stradale non lo consentirà, 'tagliando' fuori quindi l'asse Meda-Carrara-Montegani. Soprattutto via Montegani, dato che il B3 non transiterà da questa via, come il tram 3, ma devierà su via Chiesa Rossa, lungo il Naviglio Pavese. Una modifica che ha messo in subbuglio, come si diceva, soprattutto gli utenti che si muovono da e per lo Stadera. Che resteranno senza tram e senza sostituzione.