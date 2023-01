Come nel film L'erba di Grace, trasforma il sottotetto in una serra per la marijuana

Aveva convertito il sottotetto in una serra per produrre canapa indiana. Una vicenda che ricorda la trama del film L'erba di Grace e che, purtroppo per il suo protagonista, si è conclusa con un arresto. I fatti si sono svolti a Cilavegna, nel Pavese, dove a intervenire è stata la guardia di finanza.

Le fiamme gialle stavano tenendo d'occhio l'uomo, un italiano, da un po' di tempo; poi durante una perquisizione hanno scoperto una botola nascosta dalla quale si arrivava al sottotetto della sua casa, dove è stata trovata la produzione 'indoor' di marijuana. In totale sono state scoperte tre serre, dove venivano coltivate diverse tipologie di canapa indiana, oltre a due etti di 'erba' già essiccata, 80 grammi di hashish, centinaia di semi di marijuana e tutto il kit necessario alla coltura.

Le decine di piante rinvenute, secondo i militari, avrebbero permesso di produrre circa 4 chili di marijuana pronta per essere venduta. Il coltivatore aveva predisposto riscaldamento, un sistema elaborato per il riciclo dell'acqua e un impianto di aerazione che permetteva di eliminare l'odore delle piante dalla casa. Dopo la scoperta, l'uomo è stato arrestato in flagranza.