2mila detenuti in più del dovuto nelle carceri in Lombardia

Sovraffollamento perenne nelle carceri e mancanza di personale di polizia penitenziaria. La denuncia non è nuova e arriva da più parti, ripetutamente. Ora da parte della Fp-Cgil, che rappresenta gli agenti penitenziari. Secondo il coordinatore regionale Calogero Lo Presti, mancano nelle carceri lombarde più di 600 poliziotti, mentre la pianta organica dovrebbe essere di 4.673 persone. Ma, sottolinea Lo Presti, la carenza è particolarmente significativa per le figure intermedie, come i sottufficiali, spesso sostituiti dagli assistenti capo che, per il sindacalista, "assolvono incarichi superiori senza avere un'adeguata formazione professionale".

I detenuti in Lombardia, secondo la capienza regolamentare, dovrebbero essere al massimo 6.161, mentre in questo momento sono 8.150, con un dato che ovviamente varia di giorno in giorno, ma indica più o meno 2mila persone detenute in più rispetto al consentito teorico. E, in media, la metà dei detenuti è straniera, ma il dato aumenta fino ad oltre il 60% del totale a Cremona, Mantova e San Vittore. Situazioni nelle quali si fa sentire la mancanza dei mediatori culturali.

Il sovraffollamento è particolarmente pesante proprio in Lombardia: 2mila in più della capienza regolare, si è detto, mentre a livello nazionale i detenuti "eccedenti" sono 5mila in più: 56.225 su una capienza di 51.174. Una situazione che Lo Presti non esita a definire allarmante. Il sindacalista parla di "condizioni lavorative a volte allo stremo" per mancanza di manutenzione delle carceri, carenza dei poliziotti e popolazione detenuta in sovraffollamento, "che agita ancora di più i detenuti maggiormente turbolenti". Per Lo Presti si dovrebbe anche intervenire con misure per diminuire il numero di detenuti.

"Le carceri - conclude Manuela Vanoli, segretaria generale Fp-Cgil Lombardia - sono un presidio pubblico come lo sono i tribunali, gli ospedali, gli uffici comunali e le sue lavoratrici e lavoratori vanno tutelati, riconosciuti e messi nelle condizioni di operare con valore per la società tutta. Le carceri sono mondi abitati da persone portatrici di dignità e, in questo caso sì, in un equilibrio più complesso e fragile. Lo Stato deve includerle nel suo mandato di presa in carico dei bisogni e degli obbiettivi della collettività.