Uomo spacca un’ambulanza a calci: i medici lo avevano trovato a terra svenuto

Si è scagliato contro chi stava cercando di aiutarlo. Un uomo di 37 anni, cittadino sudanese, irregolare in Italia e con precedenti, è stato denunciato giovedì mattina a Milano con l’accusa di danneggiamento aggravato dopo aver spaccato un’ambulanza.

L’equipaggio del 118 era intervenuto in via Caradosso, in pieno centro città, a due passi da Cadorna, dopo che un testimone aveva segnalato il 37enne a terra, apparentemente privo di sensi. Appena si è ripreso, l’uomo - evidentemente ubriaco - ha iniziato a colpire con calci e pugni il mezzo dei soccorritori, danneggiando le fiancate e gli specchietti retrovisori.

Per bloccare il 37enne è stato necessario l’intervento dei carabinieri del Radiomobile e di una pattuglia dell’esercito che era in servizio poco lontano.