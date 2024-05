Uomo gira in strada con un'accetta e spacca le macchine

Accetta in pugno contro le macchine. Un uomo di 30 anni, cittadino marocchino, è stato denunciato venerdì mattina a Cologno Monzese dopo aver vandalizzato due auto che erano parcheggiate in strada. A bloccarlo sono stati i carabinieri, allertati da un passante che ha notato il 30enne mentre si accaniva contro i veicoli.

Quando i militari sono arrivati, hanno visto il vandalo che camminava con l'accetta in mano dopo aver spaccato gli specchietti delle due automobili. Disarmato, il 30enne - che ha precedenti ed è irregolare in Italia - è stato bloccato e portato in caserma.

L'uomo è stato indagato a piede libero con le accuse di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, danneggiamento e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.