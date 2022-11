Gira con una mazza e spacca auto e scooter parcheggiati in centro a Milano

Così, per passare il tempo. Un uomo di 23 anni è stato arrestato è stato arrestato dalla polizia nella serata di giovedì 24 novembre a Milano con l'accusa di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver vandalizzato (senza nessun motivo apparente) tre auto e 4 scooter parcheggiati in via Mani (zona Turati).

Tutto è iniziato quando diversi passanti hanno segnalato al 112 la presenza di un uomo che stava danneggiando diverse auto e scooter parcheggiati in strada. Sul posto è intervenuta una volante della questura che ha trovato il 23enne intendo a danneggiare una Toyota Yaris; appena si è accorto dei poliziotti ha cercato di scappare ma è stato inseguito e fermato. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 3 del 25 novembre, una volante del commissariato Mecenate ha fermato e arrestato un ladro che stava rubando all'interno di una Fiat Punto parcheggiata in piazza Gabrio Rosa.