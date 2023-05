Uomo spacca auto e moto in strada con un sampietrino: "Venite a prendermi"

Prima il raid vandalico. Poi la "sfida" agli agenti. Un uomo di 36 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato nella notte tra lunedì e martedì a Milano con l'accusa di danneggiamento aggravato dopo aver spaccato auto e motorini che erano parcheggiati in strada.

Teatro del suo blitz, andato in scena poco dopo le due, è stata via Nicola d'Apulia. Il 36enne, a torso nudo e con in mano due sampietrini, ha prima sfondato una cabina dell'elettricità in piazza Morbegno e poi si è spostato nella vicina strada, dove si è scagliato contro tre motorini - due Sh e un mezzo in sharing, tutti buttati a terra - e contro un'auto, sfondando con un calcio il lunotto posteriore.

All'arrivo dei poliziotti, allertati da un testimone, l'uomo ha iniziato a urlare contro gli agenti: "Venite a prendermi, vi stavo aspettando". Bloccato, il 36enne è poi stato dichiarato in arresto e portato in questura, dove - completamente fuori di sé - ha continuato a dare in escandescenze.