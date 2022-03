Tira un calcio al finestrino della volante dopo avere rotto i vetri di altre auto

Prima ha danneggiato le auto in sosta con un bidone di ferro, poi ha infranto il vetro della volante di polizia. E' finito agli arresti, venerdì mattina, un italiano di venticinque anni sorpreso dagli agenti in via Nirone, in centro a Milano, mentre danneggiava auto e scooter.

I poliziotti sono arrivati sul posto poco dopo le nove e mezza, avvertiti dalla segnalazione di alcuni passanti, e lo hanno trovato ancora intento a rompere i vetri delle auto armato di un bidone di ferro. Lo hanno bloccato e fatto salire a bordo della volante. A quel punto, non contento di quanto aveva già fatto, il giovane si è scagliato contro l'auto della polizia rompendo un finestrino dall'interno con un calcio.

Alla fine è stato arrestato per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.